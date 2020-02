Legendárny Anthony Bourdain tvrdieval o Chicagu, že je to jediná No bullshit metropola v Amerike. Podľa mňa, mesto smrdí človečinou, čo je v podstate to isté.

Pohľad na mesto z Navy Pier. (Alena Miklošová)

Aj keď mesto je až na treťom mieste v rebríčku najväčších a najvýznamnejších miest, neznamená to, že nedalo svetu viac ako dosť. Prekvapujúco mnohé z ľudských vynálezov sa zrodili práve v Chicagu, z ktorých uvediem len niekoľko:

Navy Pier (Alena Miklošová)

Riverwalk (Alena Miklošová)

Koľkokrát prídem do Chicaga, snažím sa objaviť nové zaujímavé miesta - koniec-koncov ako všade inde. Moje potulky mestom ale vždy začínajú rovnako - návštevou mojich obľúbených miest. Hneď ako sa vyzbrojím kávou zo Starbucksu, moje kroky vedú k rieke Chicago. Rieka je z oboch strán obstavaná super budovami, a prechádzka v skoré nedeľné ráno po Riverwalku je viac ako príjemná činnosť.

Marina Tower (Alena Miklošová)

Ďalšou neodmysliteľnou zastávkou môjho rituálu je Cloud Gate, prezývanou tiež The Bean. Mám pocit, že je to momentálne najobľúbenejšia turistická atrakcia v Chicagu - aspoň podľa záplavy fotiek na Instagrame. Umelecké dielo vytvoril britský umelec Sir Anish Kapoor a tvorí ho 168 platní z nehrdzavejúcej ocele pozváraných dokopy. Vysoký lesk povrchu však vytvára zdanie, akoby celá konštrukcia bola z jedného kusu. Socha je veľká 10m x 13m x 20 m a váži 100 ton. Odrazy mesta a okolia v soche sú úplne báječné.

Cloud Gate (The Bean) (Alena Miklošová)

Prvá verejná knižnica v Chicagu bola dokončená v roku 1897 a bola navrhnutá tak, aby zapôsobila a dokázala, že Chicago sa rozrástlo na sofistikovanú metropolu. Najlepší architekti a stavbári použili najvzácnejšie stavebné materiály pozvážané z celého sveta, aby vytvorili architektonický skvost. Budova má dve gigantické kupoly - jedna sa skladá z 30 000 kusov skla a má priemer 11 a pol metra - je to najväčšia kupola na svete z Tiffanyho skla, a druhá sa skladá z 50 000 kusov farebného skla v renesančnom štýle. Starosta mesta v ňom prezidentov i kráľov. Dnes budova slúži ako kultúrne stredisko a je jednou z najnavštevovanejších pamiatok tak turistami, ako aj obyvateľmi mesta.

Chicago Cultural Center (Alena Miklošová)

Ak sa vyberiete dolu po Michigan Avenue, čo je viac-menej obdoba newyorskej Fifth Avenue, dôjdete k ikonickému hotelu The Blackstone. Okrem toho, že budova je nádherná Národná historická pamiatka postavená v neoklasickom Beaux-Arts štýle, hotel je tak nabitý dejinami, že mne ako historičke srdce plesá od radosti, kedykoľvek prekročím prah vchodových dverí.

The Blackstone Hotel (Alena Miklošová)

The Blackstone Hotel je prezývaný aj Hotel prezidentov, keďže po väčšinu 20. storočia v hoteli bývalo 12 amerických a pár zahraničných prezidentov, medzi nimi aj náš Tomáš G. Masaryk. V hoteli sa konali mnohé politické zhromaždenia a zrodili nespočetné zákulisné rozhodnutia. Hotel síce prešiel radikálnou rekonštrukciou, ale dve najdôležitejšie miestnosti sa zachovali v pôvodnom stave - prezidentský apartmán na desiatom poschodí a miestnosť, ktorá slúžila prezidentom ako konferenčná miestnosť. Táto miestnosť mala prezývku “miestnosť plná dymu”, a tento termín sa dodnes zachoval v politickom žargóne na označenie miest, kde sa robí zákulisná, čiže ozajstná politika.

The Blackstone Hotel (Alena Miklošová)

Keďže tam, kde sa motajú politici, sa často objavujú aj gangstri a opačne, nie je žiadnym prekvapením, že The Blackstone bol aj obľúbeným hotelom Al Caponeho, ktorý tam bol takmer každodenne.

Rodný dom Ernesta Hemingwaya. (Alena Miklošová)

No a na záver jedna lahôdka pre milovníkov literatúry a hlavne Hemingwaya.

Rodný dom Ernesta Hemingwaya. (Alena Miklošová)